Ajax staat perplex en is ‘zwaar teleurgesteld’: ‘Er moet lef getoond worden’

Ajax is zwaar teleurgesteld in de door de gemeente Den Haag genomen beslissing om ook dit seizoen geen uitsupporters toe te laten bij duels tussen Ajax en ADO Den Haag, zo melden de Amsterdammers dinsdagavond via de officiële kanalen. Ook baalt Ajax dat het de beslissing via de media heeft moeten vernemen.

Burgemeester Pauline Krikke heeft na gesprekken tussen supporters, clubs en de KNVB uiteindelijk de knoop doorgehakt. “Twee zaken zijn voor mij doorslaggevend. Het ontbreekt bij de supporters aan voldoende draagvlak. En ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd. Dat is aan de stad en de inwoners niet uit te leggen”, aldus Krikke.

Ajax meldt dat eerdere constructieve gesprekken hebben geleid tot een door alle partijen gedragen plan van aanpak. 'Hierin zat onder meer een gefaseerde opbouw van het aantal uitsupporters en uitgebreide beschrijving van de te nemen (preventieve) veiligheidsmaatregelen. Het uitgangspunt was hierbij om in eerste instantie bij beide onderlinge wedstrijden in het huidige seizoen 2018/19 een klein aantal uitsupporters toe te staan.'

Ajax is zodoende niet alleen ‘teleurgesteld’ in, maar ook ‘verbaasd’ over de uitspraken van de burgemeester. ‘Het verwondert Ajax tevens dat een stad als Den Haag ‘bovenmatige politie inzet’ nodig zegt te hebben om vier bussen Ajax-supporters te ontvangen in een stadion dat bij de opening werd aangeprezen als het meest veilige van Nederland.’

Het argument dat er onvoldoende draagvlak zou zijn onder de supporters van ADO is geen reden om af te wijken van het licentie-reglement van de KNVB, aldus Ajax. Burgemeester Krikke gaf eerder aan dat het de ingezette lijn van ‘normalisatie’ wilde voorzetten. Ajax blijft van mening dat er een gedegen plan ligt waarover voldoende overleg is gevoerd. 'Er zal wat Ajax betreft dan ook eens lef getoond moeten worden om de uitvoering ervan een kans van slagen te geven.'