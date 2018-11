Real en Atlético willen toeslaan bij Paris Saint-Germain

(The Sun)

Everton leidt de dans in de strijd om Godsway Donyoh. De aanvaller voetbalde voor Manchester City en speelt sinds januari 2016 voor FC Nordjsaelland. (The Sun)

De sportieve toekomst van Exequiel Palacios lijkt definitief bij Real Madrid te liggen. De Spaanse grootmacht heeft met River Plate een akkoord bereikt over een transfer van de Argentijnse middenvelder. (Diario Sport)