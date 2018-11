Scorende Vormer deelt Henry met Club Brugge nieuwe dreun uit

Thierry Henry is er dinsdagavond na vier keer puntverlies op rij ook niet in geslaagd om zijn vijfde duel als trainer van AS Monaco winnend af te sluiten. De Monegasken keken in eigen huis tegen Club Brugge na 24 minuten spelen al tegen een 0-3 achterstand aan en moesten diep in de tweede helft ook nog de 0-4 van Ruud Vormer incasseren. Brugge stijgt door de klinkende overwinning over Monaco heen naar de derde plaats in Groep A van de Champions League, terwijl Henry en zijn ploeg nu de laatste plaats bezetten.

Henry leed in zijn eerste vier wedstrijden aan het roer nederlagen tegen Strasbourg en Stade de Reims, terwijl er gelijkgespeeld werd in de eerste wedstrijd tegen Club Brugge en tegen Dijon. Dinsdagavond ging het alweer snel mis voor de beginnende trainer tegen de ploeg van de in de basis startende Vormer en Stefano Denswil, aangezien de bal na twaalf minuten al achter Diego Benaglio lag.

Monaco slaagde er niet in om een Brugse aanval over rechts te stoppen, waarna Hans Vanaken na een slim overstapje van Wesley op aangeven van Mats Rits binnen kon tikken. De thuisploeg was daarvoor al wel gevaarlijk geweest via Radamel Falcao en Sofiane Diop, maar was na de openingstreffer niet meer in staat om de gelederen gesloten te houden. Vanaken mocht een paar minuten na zijn openingstreffer namelijk van elf meter aanleggen na een handsbal van Antonio Barreca en de Belg faalde oog in oog met Benaglio niet.

Via een knappe uithaal van Wesley van net buiten de zestien werd het ook al snel 0-3 en Monaco stelde daar op een goede poging van Djibril Sidibé in de tweede helft na weinig meer tegenover. Vijf minuten voor tijd maakte Vormer het drama compleet nadat hij na geschutter achterin alleen op Benaglio af mocht en de bal in de linkerhoek naast de doelman prikte. Brugge komt door de overwinning twee punten achter Atlético Madrid, dat het later op de dinsdag in eigen huis tegen koploper Borussia Dortmund opneemt, te staan.