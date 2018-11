Liverpool zet koppositie op het spel na dure nederlaag in heksenketel

Liverpool heeft zichzelf dinsdagavond een slechte dienst bewezen in de Champions League. De verliezend finalist van vorig seizoen ging in Servië met 2-0 onderuit op bezoek bij Rode Ster Belgrado en leed daarmee zijn tweede nederlaag in vier groepsduels. Het elftal van Jürgen Klopp blijft met zes punten voorlopig koploper in Groep C, maar Rode Ster, dat hekkensluiter is in de poule, heeft slechts twee punten minder. Later vanavond treffen groepsgenoten Napoli en Paris Saint-Germain elkaar nog in Italië.

Rode Ster had voor eigen publiek wat goed te maken, nadat het twee weken geleden op Anfield met 4-0 verloor van Liverpool. Toch was de eerste grote kans van de wedstrijd voor de bezoekers uit Engeland: Daniel Sturridge had de bal na ruim een kwartier voetballen vrij voor het inschieten na voorbereidend werd van Sadio Mané en Andrew Robertson, maar de poging van de spits vloog uiteindelijk ruim over het doel van Milan Borjan. De thuisploeg kwam zo met de schrik vrij en nam halverwege de eerste helft zelfs verrassend de leiding.

Marko Marin bracht de bal uit een hoekschop in de doelmond van Liverpool, waarna Milan Pavkov overtuigend raak kopte. Luttele minuten later nam hij ook de 2-0 voor zijn rekening: Pavkov hield Georginio Wijnaldum eenvoudig van de bal af en schoot het leder vervolgens van grote afstand schitterend voorbij Alisson Becker. De Serviërs plooiden in het laatste kwartier van het eerste bedrijf terug op eigen helft. Adam Lallana was namens Liverpool nog dicht bij een doelpunt, maar hij kon zijn kopbal onvoldoende richting meegeven.

Roberto Firmino begon bij Liverpool op de bank, maar direct na de onderbreking werd de Braziliaan toch binnen de lijnen gebracht als vervanger van Sturridge. Aanvalscompagnon Mané had al vroeg in de tweede helft voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, maar zijn schot werd vlak voor de doellijn gesmoord door een verdediger van Rode Ster. Kort erna belandde een van richting veranderde voorzet van Robertson bovenop de lat. Liverpool leek Rode Ster in de touwen te hebben, maar de formatie van Klopp wist het overwicht niet uit te drukken in een doelpunt.

Twintig minuten voor tijd was Mohamed Salah in korte tijd tweemaal gevaarlijk. De Egyptenaar schoot eerst van afstand op de vuisten van Borjan en teisterde niet veel later uit een hoekschop de buitenkant van de paal. Klopp probeerde een kwartier voor tijd met het inbrengen van Divock Origi nog voor een ommekeer te zorgen, maar Rode Ster hield uiteindelijk stand in een heuse heksenketel en mag zodoende dromen van overwintering in de Champions League. De Serviërs gaan over drie weken op bezoek bij Napoli en sluiten de groepsfase in december af met een thuiswedstrijd tegen PSG. Liverpool wacht nog een uitduel bij PSG en een thuiswedstrijd tegen Napoli.