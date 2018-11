Miedema zou zichzelf opstellen: ‘Ik heb het donders goed laten zien’

De Oranje Leeuwinnen spelen vrijdag de eerste wedstrijd in de play-off-finale tegen Zwitserland. Vivianne Miedema was tijdens het gewonnen EK in eigen land onomstreden, maar inmiddels is de spits van Arsenal in de pikorde gedaald bij Oranje. Miedema vindt echter dat zij nog altijd aanspraak maakt op een basisplek.

“Ik heb de afgelopen weken donders goed laten zien waartoe ik in staat ben. Iedereen weet dat ik in vorm ben, bijna elke bal vliegt erin. En ja, als ik bondscoach zou zijn, zou ik spelers op het veld willen hebben die in vorm zijn”, zegt Miedema, geciteerd door De Telegraaf. De spits kreeg van bondscoach Sarina Wiegman te horen dat zij rond de duels met Denemarken niet fit genoeg was.

Vervangster Lineth Beerensteyn floreerde vervolgens tegen de Denen en schoot Oranje naar de volgende ronde. “Het maakt niet uit of ik het daarmee eens was. De bondscoach maakt op dat moment een bepaalde beslissing en daar heb ik geen invloed op. Het enige wat ik kon doen, was doorgaan zoals ik daarvoor al bezig was”, aldus Miedema.

De aanvalster scoort bij Arsenal aan de lopende band en dat is niet onopgemerkt gebleven. “De meiden blijven daar maar appjes over sturen. Als ik er twee maak, zeggen ze soms voor de grap dat het teleurstellend is dat ik er geen drie heb gemaakt. Ik ben fit en in vorm. Niemand hier gaat aan het aantal doelpunten komen dat ik er dit seizoen al in heb liggen.”