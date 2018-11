Ten Hag en Blind zien ‘negatieve spiraal’: ‘Het is een grote kans’

Woensdagavond kan Ajax zich kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League als de Amsterdammers in Portugal winnen van Benfica. Erik ten Hag weet dat de Portugese topclub momenteel in een lastige fase zit, maar weigert onderschatting: “Benfica zit dan wel in een negatieve spiraal, maar we hebben in Amsterdam gezien dat het een goede ploeg is.”

De afgelopen tijd verloor Benfica in de nationale competitie tegen Belenenses en Moreirense. Mede door de tegenvallende resultaten is de positie van trainer Rui Vitória wankel. Ook in het miljardenbal wil het nog niet vlotten met Benfica, terwijl Ajax aan kop gaat in Groep E. Ten Hag geeft toe dat de ‘Bayern München-variant’ een optie is tegen Benfica.

Ajax speelde in München met Dusan Tadic als spits en dit is voor herhaling vatbaar, aldus Ten Hag. “Maar Kasper Dolberg komt ook steeds beter in vorm. We hebben meer mogelijkheden en variaties”, wordt de trainer van Ajax geciteerd door onder mer het Algemeen Dagblad. “Wij moeten op onze hoede zijn, maar er liggen mogelijkheden om een heel goed resultaat te boeken.”

Daley Blind beaamt op de persconferentie dat er sprake is van 'een grote kans'. De verdediger wil echter niet erkennen dat Ajax beter speelt 'als het erom gaat': ‘Dat denk ik niet. We hebben meerdere wedstrijden goed gespeeld. We moeten op ons best zijn en ze zeker niet onderschatten. Kijk maar naar de eerste fase toen we thuis moesten, hoe gevaarlijk ze kunnen zijn.”