Inbrekers slaan ondanks aanwezigheid familie toe in huis van Jordi Alba

Jordi Alba en zijn familie zijn maandag het slachtoffer geworden van een groep inbrekers, zo heeft de Catalaanse politie bevestigd aan La Vanguardia. Het incident in het huis van de linksback van Barcelona, die zelf vanwege de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale in Milaan was, wordt op dit moment nader onderzocht door de Mossos d’Esquadra.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat de inbrekers het huis laat op de avond via de tuin zijn genaderd en vervolgens een raam op de eerste verdieping hebben geforceerd. De dieven hebben zichzelf daarna toegang verschaft tot de familiekluis, terwijl ook verschillende laden zijn opengetrokken in hun zoektocht naar kostbaarheden.

Alba’s gezin was op het moment van de inbraak zelf aanwezig op de begane grond en heeft niets gemerkt van het voorval. Een bewaker, die 24 uur per dag paraat staat, heeft eveneens niets meegekregen van de inbraak. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de inbrekers precies hebben buitgemaakt.