‘Wij kunnen niet accepteren dat Ajacieden hun club niet kunnen aanmoedigen’

De afgelopen twaalf seizoenen speelden Ajax en ADO Den Haag hun onderlinge wedstrijden zonder de aanwezigheid van fans van het bezoekende team en daar zal in de huidige voetbaljaargang geen verandering in komen. Burgemeester Pauline Krikke van de Hofstad maakte dinsdag bekend dat er Ajax-supporters niet welkom zijn als de Amsterdammers in februari afreizen naar Den Haag en dat nieuws komt voor de supportersvereniging van de club als een flinke tegenvaller.

Directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam laat via Ajax Life weten dat er de afgelopen tijd onder bemiddeling van de KNVB is geprobeerd het bezoeken van de wedstrijden als uitsupporter weer mogelijk te maken: “Het is vastgelegd in regelgeving dat supporters van beide clubs aanwezig dienen te zijn. We kunnen niet tot in de oneindigheid doorgaan met het niet toestaan van uitfans. Alle omstandigheden hiervoor zijn verbeterd. We geloven dat voetbal voor iedereen toegankelijk moet zijn”, vertelt hij.

Nagtzaam vervolgt dat de betrokken partijen na overleg tot een overeenkomst zijn gekomen over de voorwaarden waaronder de wedstrijden weer met uitfans gespeeld kunnen worden en geeft aan graag het onderzoek waar Krikke naar verwijst te willen inzien: “In een bericht dat ons bereikte vanuit de gemeente Den Haag – helaas pas na publicatie in de pers, wat wij zeer kwalijk vinden – geeft burgemeester Krikke aan grondig onderzoek te hebben verricht. Wij willen dit onderzoek graag zo snel mogelijk ontvangen, aangezien ons door betrokken partijen en ook de gemeente Den Haag een geheel ander beeld is geschetst.”

De supportersverenging van Ajax is dan ook niet van plan om het erbij te laten zitten en laat weten zich, ondanks het besef dat Krikke verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in Den Haag, te beraden op stappen: “Wij kunnen echter niet accepteren dat Ajacieden niet in de gelegenheid zijn om hun club aan te moedigen. Tot de dag van vandaag hebben wij steeds vertrouwen gehad in het gevoerde proces. Wij blijven geloven dat voetbal voor iedereen is.”