‘Klein detail maakte verschil tegen Ajax, wij kregen genoeg kansen’

Ajax was twee weken geleden dankzij een doelpunt van Noussair Maraoui in extremis te sterk voor Benfica en verschafte zichzelf zo een goede uitgangspositie voor het bereiken van de volgende ronde van de Champions League. Woensdagavond staat in Lissabon het tweede treffen tussen de Amsterdammers en os Águias op het programma en Rui Vitória, coach van de Portugezen, hoopt dat zijn ploeg zich dan kan revancheren voor de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA.

“Deze wedstrijd komt op een goed moment, mijn spelers willen iets laten zien na de afgelopen wedstrijden. Ik proef die overtuiging”, tekende Voetbal International dinsdagmiddag op tijdens een persconferentie. “Een heel klein detail maakte het verschil in Amsterdam. Wij kregen genoeg kansen om te scoren. Het komt aan op concentratie en effectiviteit.”

Ajax heeft door de overwinning vier punten meer dan Benfica, terwijl de Portugese grootmacht in de afgelopen weken in de Liga NOS onderuitging tegen Belenenses en Moreirense. Onder de achterban wordt er al gespeculeerd over een eventueel ontslag van de oefenmeester, maar Vitória is hier naar eigen zeggen niet mee bezig: “Ik verspil geen tijd aan zaken die ik niet kan controleren. Het gaat om Benfica, niet om mijn positie”, legde hij uit.

Een gesprek met voorzitter Luís Filipe Vieira na de nederlaag tegen Moreirense had volgens de trainer dan ook niets te maken met de slechte resultaten: “Dat doe ik elke week, soms zelfs vaker dan eens per week”, vervolgde de coach, die hoopt dat het thuispubliek Benfica woensdag langs Ajax kan stuwen, zijn verhaal. “De steun van het publiek is cruciaal. Natuurlijk treffen wij een opponent van naam en faam, maar dat geldt voor hen net zo.”