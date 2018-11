KNVB komt met beelden én uitleg over discutabele gele kaart Kali

De KNVB tracht iedere week meer begrip te kweken voor het werk van de videoscheidsrechter (VAR) door beelden te tonen waarop de video-arbiter communiceert met de scheidsrechter van dienst. Deze week deelt de voetbalbond beelden van Anouar Kali, die van Danny Makkelie afgelopen zaterdag een gele kaart kreeg.

De middenvelder van NAC Breda maakte in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een tackle op Kristoffer Peterson en kreeg een gele kaart voorgeschoteld. Volgens velen verdiende Kali een rode prent, maar de voetbalbond zegt begrip te hebben voor de beslissing van zowel Makkelie als de videoarbitrage.

“Hoewel een rode kaart zeker gesteund had kunnen worden, gezien de snelheid en complexiteit van de actie, is hier begrip voor de beslissing van scheidsrechter Makkelie en VAR Martin van den Kerkhof. Na het nauwkeurig bestuderen van de beelden, is immers te zien dat Kali uitglijdt en zijn tegenstander niet ernstig raakt”, aldus de KNVB.

Kali kreeg in het voorjaar van 2015 tijdens een training bij FC Utrecht ruzie met Peterson en sloeg hem een gebroken kaak. Volgens de middenvelder zat er echter ‘absoluut geen opzet’ bij zijn tackle op de 23-jarige Peterson: “Nee, zoals je net ziet groeten we elkaar gewoon. Ik heb ‘Kris’ nog gesproken toen hij bij FC Utrecht speelde, alles is allang uitgesproken.”