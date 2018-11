Mulder voorspelt doemscenario: ‘Zij worden hier totaal genegeerd’

De Europese grootmachten zijn al een tijdje bezig een zogenaamde Super League op te zetten, zo bracht Football Leaks onlangs naar buiten. In deze competitie, die in 2021 zou starten, moeten de zestien grootste clubs van Europa het tegen elkaar opnemen. Jan Mulder windt zich op over de mogelijke komst van de Super League.

“Dan gaat het helemaal mis. Die financiën zouden gelijk moeten blijven”, zegt de analyticus bij Sporza. “Bayern München wil bijvoorbeeld een aantal keer per seizoen tegen Real Madrid spelen. Terwijl ik vind dat het net om Bayern München tegen Hannover 96 gaat. Voetbal leeft nu eenmaal van traditie. Supporters worden hier totaal genegeerd. Het gaat tegenwoordig om fans uit Shanghai en Tokio. Die markt."

Uit de recente onthullingen van Football Leaks zou ook blijken dat Gianni Infantino, de voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, in het verleden, toen hij werkzaam was voor de UEFA, Paris Saint-Germain en Manchester City geholpen heeft om te ontkomen aan bepaalde straffen wegens fraude. Ook bij dit dossier steekt Mulder zijn woede niet onder stoelen of banken.

"Het blijkt dat FIFA-voorzitter Infantino er persoonlijk voor zorgde dat de straffen voor PSG en Manchester City in de Financial Fair Play enorm gereduceerd werden. Terwijl Financial Fair Play net de enige houvast is om de gelijkheid in het spel te houden. Infantino mengt er zich persoonlijk in omdat hij de sjeiks tevreden wil houden. Hij begint zich steeds meer te ontwikkelen als een slechtere versie van Sepp Blatter. Het gesjoemel houdt maar niet op."