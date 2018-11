Ibrahimovic walgt: ‘Iemand rijdt dan door een rood licht: zijn schuld’

Zlatan Ibrahimovic speelde bij Manchester United in een team met Paul Pogba en de spits van Los Angeles Galaxy genoot van de samenwerking met de middenvelder. De 37-jarige aanvaller begrijpt niet waarom zijn voormalig ploeggenoot zoveel kritiek krijgt in Engeland, bijvoorbeeld over het zogenaamde gebrek aan leiderschap en discipline bij de Fransman.

“Dat met Pogba is een beetje belachelijk geworden”, oordeelt de Zweed in gesprek met FourFourTwo. “Iedereen wijst naar Pogba. Iemand rijdt dan door een rood licht: schuld van Pogba. Je krijgt een lekke band: zijn schuld. Iets gaat verkeerd: de schuld van Pogba. Al deze mensen die praten... Ik denk dat ze gewoon aandacht willen, dus praten ze. Ze verwachten iedere seconde een wonder van hem.”

Ibrahimovic vindt dat criticasters moeten 'relaxen': "Ze moeten naar zichzelf kijken, zeker voormalig voetballers, en zich afvragen: 'Wat deed ik toen ik speelde?' Want zij waren niet veel beter. Ik heb tegen ze gespeeld. Sommigen waren goed, anderen minder goed. Sorry dat ik het zeg, maar ze moeten hun mond houden en zich met hun eigen zaken gaan bemoeien.”

“Ze krijgen betaald om te praten en om aandacht te genereren, maar je moet praten met feiten. En als het over Paul gaat, wordt het persoonlijk. Ze moeten voorzichtig zijn, want als ze persoonlijk gaan worden, is het niet professioneel. Als je betaald krijgt om te werken, moet je professioneel zijn. Je moet persoonlijke dingen thuislaten”, besluit Ibrahimovic.