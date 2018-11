‘Ik heb geen twijfels, hij wordt een van de grootste spelers in Engeland’

Fred maakte afgelopen zomer voor tientallen miljoenen euro's de overstap van Shakhtar Donetsk naar Manchester United en tot op heden heeft de Braziliaanse middenvelder negen wedstrijden gespeeld voor de grootmacht. Paulo Fonseca denkt dat Fred gaat uitgroeien tot ‘een van de grootste spelers’ in Engeland.

De trainer van Shakhtar heeft twee jaar samengewerkt met de negenvoudig international. “Hij is een groot talent en ontwikkelt zich nog steeds”, zegt Fonseca in gesprek met ESPN over de 25-jarige Fred. “Ik heb geen twijfels dat hij een grote toekomst te wachten staat bij Manchester United. Maar natuurlijk heeft hij wel tijd nodig.”

“Het spel daar is compleet anders dan dat hij gewend is in Oekraïne”, vervolgt de Portugese oefenmeester, die denkt dat Fred nog aan het zoeken is naar zijn ideale positie bij the Red Devils. “Hij is fysiek sterk en beweegt veel. Hij heeft kwaliteiten in de opbouw, maar kan ook het veld bestrijken en zich snel in de aanval begeven.”

Fred heeft dit seizoen tot op heden 581 speelminuten achter de kiezen voor United. In negen duels heeft hij nog geen assist gegeven, maar heeft hij al wel het net weten te vinden bij het 1-1 gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers. Fred ligt momenteel nog tot medio 2023 vast op Old Trafford, maar de club heeft de optie om de verbintenis met nog een jaar te verlengen.