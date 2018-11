Gullit oordeelt hard over oudgediende Chelsea: ‘Hij is te sloom’

Maurizio Sarri maakt dit seizoen indruk met Chelsea. De Londenaren doen mee in de top van de Premier League en volgens Ruud Gullit is dit mede te danken door de komst van de Italiaanse trainer. De oud-voetballer denkt dat Nemanja Matic, tegenwoordig actief bij Manchester United, niet had gepast in het systeem van Sarri.

Matic won met Chelsea twee keer de Premier League en ruilde in de zomer van 2017 the Blues in voor de ploeg van José Mourinho. Gullit denkt dat de 45-voudig Servisch international vandaag de dag het zwaar zou hebben bij Chelsea. “Nemanja Matic heeft één aanraking, twee, drie nodig. Soms verliest hij ook de bal en hij is te sloom”, analyseert Gullit bij de BBC.

“Chelsea heeft veel kleine, wendbare spelers zoals Eden Hazard, Pedro, Willian en N'Golo Kanté. Zij kunnen heel snel beslissen om rap van richting te veranderen. Dat is wat de moderne speler momenteel moet hebben. Achterin moet je dan nog wat grote spelers hebben, voor het geval dat er voorzetten moeten worden weg gekopt.”

Chelsea is nog ongeslagen in de Premier League en is met acht overwinningen en drie remises met 27 punten terug te vinden op de tweede plek op de ranglijst, vlak achter koploper Manchester City. In de Europa League heeft Chelsea nog alles gewonnen en gaat het aan kop in Groep L. Donderdag wacht in Wit-Rusland de wedstrijd tegen BATE Borisov.