Stam tempert lofzang Mourinho: ‘Daar ben ik het niet mee eens’

Jaap Stam vindt Juventus de favoriet om dit seizoen de Champions Leauge te winnen. De voormalig verdediger denkt dat zijn oude club Manchester United woensdagavond het zwaar gaat krijgen als de Engelsen tegenover de club uit Turijn staan. Stam verwacht dat de ploeg van José Mourinho Juventus gaat opvangen en wil toeslaan in de counter.

“Als United morgen verliest, zal de druk weer op Mourinho komen te liggen”, stelt Stam in gesprek met ilBiancoNero. Mourinho zei na afloop van de wedstrijd tegen Juventus op Old Trafford (0-1) dat Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci van Juventus een masterclass verdedigen kunnen geven op Harvard, maar zo ver wil Stam niet gaan.

“Het zijn goede spelers die al jarenlang op het hoogste niveau meegaan. Ik heb meegekregen dat Mourinho zei dat ze wel op Harvard les konden geven, maar daar ben ik het niet mee eens”, aldus Stam, die ook benieuwd is hoe Paul Pogba het gaat doen in Turijn. De middenvelder speelde in het verleden namelijk in het shirt van la Vecchia Signora.

“Het zal een speciale wedstrijd voor hem worden. Hij speelt tegen zijn oude club en voor zijn voormalig fans”, aldus Stam, die heeft meegekregen dat Pogba het naar verluidt niet naar zijn zin heeft bij United. “Ik heb de geruchten gehoord. Ik weet niet of hij Manchester United gaat verlaten, maar ik weet zeker dat het Italiaanse voetbal perfect voor hem is.”