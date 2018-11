Ten Hag ziet pijnpunt bij Ajax: ‘Op die plekken, dat is killing’

Ajax neemt het woensdagavond voor de tweede keer in korte tijd op tegen Benfica in de Champions League. De eerste confrontatie in de Johan Cruijff ArenA eindigde in een nipte 1-0 overwinning voor Ajax. De Portugezen hadden in de beginfase van het duel enkele grote kansen en Erik ten Hag zag het fout gaan.

“Ik hoefde maar een signaal te geven en de spelers wisten waarover het ging, want we hadden het vooraf al goed neergezet”, zegt de trainer van de huidige nummer twee van de Eredivisie in gesprek met Ajax Life. “We hebben heel erg benadrukt hoe we zulke situaties moesten verdedigen, hoe we ons moesten opstellen qua restverdediging."

"Spelers zijn zo intelligent dat ze zoiets kunnen lezen. Balverlies op die plekken, tegen Benfica... Dat is killing”, aldus Ten Hag, die wijst op de klasse van Benfica om de bal snel te verplaatsen. De oefenmeester concludeerde na afloop dat het spel van de Amsterdammers sneller moest, zeker op het Champions League-niveau waar Ajax momenteel acteert.

“Spelers die acteren in de Champions League zijn in staat om de bal snel aan de contrazijde te brengen. Als je dan niet goed staat, op de contraflank, ben je verslagen”, legt hij uit. Ten Hag wil graag zien spelers sneller herkennen als de zaken niet op orde zijn. “Het gaat om prestatie-ontwikkeling individueel en als team."

“Handelingssnelheid maakt het verschil tussen goed en minder goed, ook dit geldt zowel individueel als in teamverband. Topvoetbal gaat ongelooflijk snel, dus moet je anticiperen. Als wij aanvallen, voeren we veel positiewisselingen uit om de tegenstander te verwarren. Dit betekent ook dat we ons na balverlies weer moeten positioneren”, besluit Ten Hag.