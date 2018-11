‘Dit zal ernstige en blijvende gevolgen hebben voor het profvoetbal in Europa’

De Europese voetbalelite werkt momenteel aan de realisatie van een zogenaamde Super League, zo wisten NRC Handelsblad en Der Spiegel te melden op basis van documenten van Football Leaks. Het plan stuit op veel weerstand in de voetbalwereld, onder meer van de European Leagues. De koepelorganisatie van de Europese competities laat weten niks te zien in het plan.

“De Association of European Leagues heeft altijd laten weten geen voorstander te zijn van een afgesloten Super League. De Leagues steunt het Europese model met een pyramide-structuur, waarin competities ingericht zijn op promoveren en degraderen. Landelijke voetbalwedstrijden vormen in heel Europa de kern voor alle betrokken partijen: spelers, clubs, competities, nationale bonden en vooral voor de fans”, schrijft de European Leagues in een statement op de website.

“Het voorstel voor een gesloten Super League zal op de lange termijn ernstige en blijvende gevolgen hebben voor het profvoetbal in Europa”, zo concludeert de koepelorganisatie van Europese competities. Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain en Bayern München zouden de elf zogenaamde ‘oprichters’ van de competitie zijn.

Ieder jaar is er dan ruimte voor vijf gastclubs. In het eerste jaar zouden dat Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Internazionale, AS Roma en Olympique Marseille moeten worden. Voor de Europese topclubs zou de Super league vooral in financieel opzicht erg interessant zijn.