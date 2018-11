Oussama Idrissi opgenomen in definitieve selectie van Marokko

Oussama Idrissi behoort tot de definitieve selectie van Marokko voor de interlands tegen Kameroen en Tunesië, zo maakt de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) via zijn officiële kanalen bekend. Daarmee lijkt de 22-jarige vleugelaanvaller van AZ definitief de keuze voor de Leeuwen van de Atlas te hebben gemaakt.

Idrissi kwam afgelopen jaar nog diverse keren uit voor Jong Oranje, maar is nu niet meer door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de voorselectie. Als de aanvaller minuten maakt in de interland tegen Kameroen, op 16 november voor de kwalificatie van de Afrika Cup, mag hij niet meer van nationale ploeg wisselen. Vier dagen later neemt Marokko het in een oefeninterland op tegen Tunesië.

Bondscoach Hervé Renard had eerder al laten weten dat hij Idrissi graag wilde opnemen in zijn selectie. “Hij had allang bij ons kunnen zijn. Alleen wenst hij eerst zijn avontuur bij Jong Oranje te volbrengen”, zei de keuzeheer in een interview met L'Observateur du Maroc. Idrissi maakte in januari de overstap van FC Groningen naar AZ en in dienst van de Alkmaarders staat hij na 29 wedstrijden op 13 doepunten en 10 assists. Zijn contract in het AFAS Stadion loopt tot medio 2022 door.

Ook Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn door bondscoach Renard opgenomen in de definitieve selectie van Marokko. Medhi Benatia keert tevens terug in de selectie van de Leeuwen van de Atlas. De verdediger van Juventus had aanvankelijk aangegeven dat hij na het WK niet meer wilde uitkomen voor de Marokkaanse ploeg, maar is door de Franse bondscoach overgehaald om terug te keren.