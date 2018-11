Spelregelcommissie overweegt rebound uit strafschop af te schaffen

De internationale spelregelcommissie (Ifab) is deze dagen bij elkaar in Londen om te praten over mogelijke veranderingen in de spelregels van het voetbal. De Ifab zou volgens de Daily Telegraph plannen hebben om de strafschop, de handsbal en de gang van zaken bij een wissel op de schop te gooien. Het is nog niet zeker dat er in maart daadwerkelijk over deze wijzigingen gestemd gaat worden.

Allereerst wil men de regels met betrekking tot de rebound vanuit een strafschop veranderen. Indien het plan wordt doorgevoerd, kan er niet langer uit de rebound van een strafschop gescoord worden. Als de doelman de bal stopt of het leer op de paal of lat komt, stopt het spel en moet de verdedigende partij een vrije trap krijgen. De nemer van de strafschop heeft dan nog maar één schot om het buitenkansje te verzilveren.

De Ifab wil tevens verandering brengen in de regels over een handsbal. Op dit moment kan het behoorlijke discutabel zijn of er sprake is van een bewuste handsbal. In het vervolg moet een handsbal bepaald worden op basis van de vraag of de arm zich op een ‘onnatuurlijke positie’ bevindt. Daarnaast wil men de gang van zaken bij wissels onder de loep nemen. Op dit moment moeten spelers nog bij de middenlijn verlaten. Omdat dit veel tijd kost, moeten er volgens de Ifab overal rond het veld spelers in kunnen komen.

Daarnaast moet de tijd worden stilgezet als er in blessuretijd wordt gewisseld, omdat trainers dit aangrijpen als manier om tijd te rekken. Op 22 november wordt besloten wat er door de Ifab op de agenda wordt gezet voor de vergadering in maart. In het nieuwe jaar zal er gestemd worden over de aangedragen spelregelveranderingen. Komende maand zal moeten blijken of deze plannen ook ter stemming gebracht worden in de vergadering in maart.