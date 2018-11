‘Hij is gelukkig bij ons en wij weten niets van interesse van Real Madrid’

Mauro Icardi wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, maar Internazionale weet niets van eventuele interesse vanuit Spanje. Vice-voorzitter Javier Zanetti benadrukt in een interview met het Spaanse Marca dat Inter niet de intentie heeft om de Argentijnse aanvoerder te laten gaan.

Icardi heeft naar verluidt een ontsnappingsclausule in zijn contract staan van 110 miljoen euro. Real Madrid zou wel oren hebben naar de komst van de 25-jarige spits, wiens contract doorloopt tot medio 2021. Na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus is de club op zoek naar een aanvallende versterking. “Icardi is erg gelukkig bij Inter en wij weten niets van interesse van Real Madrid”, aldus de 45-jarige Zanetti, die van 1995 tot 2014 voor de club uit Milaan speelde. “We kennen de situatie van onze club en hebben geen enkele reden om Mauro te verkopen. Hij is onze sterspeler en belangrijkste schakel in de voorhoede.”

De Nerazzurri neemt het dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League voor eigen publiek op tegen Barcelona. Een overwinning op de Catalanen zou voldoende kunnen zijn voor kwalificatie voor de knock-outfase. “Het gaat een erg lastige wedstrijd worden. Zij beschikken over veel kwaliteit, maar Inter zal alles op alles zetten om te winnen. Ik denk niet dat we een ander Barcelona gaan zien ten opzichte van het vorige duel. Ze spelen hetzelfde, want zij wijken nooit af van hun filosofie. Zij zullen de wedstrijd willen controleren en wij moeten daar een antwoord op vinden”, aldus Zanetti, die hoopt dat Lionel Messi niet in actie komt. “Het is altijd een genot om naar hem te kijken, maar ik hoop dat hij zo lang mogelijk op de bank blijft zitten. Maar ik ken hem een beetje en hij zal dolgraag willen spelen.”