‘Iedereen wilde Lozano hebben, maar Marcel had een plan met hem’

Marcel Brands verliet PSV afgelopen zomer voor een dienstverband als director of football bij Everton. Toon Gerbrands, algemeen directeur in Eindhoven, blikt in gesprek met de Liverpool Echo terug op zijn samenwerking met Brands. “Hij heeft heel veel impact gehad”, zegt Gerbrands over de tijd van Brands bij PSV.

“In het begin had hij problemen met het beschikbare budget bij PSV. Het budget van de club was gebaseerd op het halen van de groepsfase van de Champions League, maar jarenlang kwalificeerde PSV zich daar niet voor. We waren niet in de positie om spelers te kopen, dus dat maakte de start lastig. Maar hij veranderde iets in de scouting, bouwde zijn eigen team. Marcel is een expert op het gebied van scouting en hij zocht jongens tussen de 18 en 22”, stelt de algemeen directeur van PSV.

“Die spelers zouden dan twee of drie jaar bij ons spelen, leren in die tijd een extra taal, dingen over voeding en in verschillende formaties te spelen. Ze worden zo voorbereid op een volgende fase in hun carrière”, vervolgt Gerbrands. “Hirving Lozano blijft bijvoorbeeld twee jaar bij ons, ontwikkelt zich en dan zijn de juiste partijen geïnteresseerd in hem. Marcel scout op speciale markten, hij kent alle spelers in bepaalde leeftijdsgroepen.”

“Ik denk dat hij Georginio Wijnaldum en Lozano als zijn beste aankopen bij PSV ziet. Wijnaldum kwam in 2011 van Feyenoord en Marcel was er honderd procent van overtuigd dat we hem nodig hadden om kampioen te worden. Wijnaldum en Memphis Depay waren de twee hoofdrolspelers in ons eerste kampioenschap in vijf jaar”, stelt hij. “Het voornaamste verschil was dat Marcel Zuid-Amerikaanse spelers ging scouten, in Colombia, Brazilië, Uruguay en Mexico.”

“Iedereen wilde Lozano hebben, maar Marcel had een plan met hem. Hij ging twee keer met zijn familie praten, dus er ontstond een goede verstandhouding. Marcel zei tegen Lozano dat hij zich bij PSV zou ontwikkelen, maar het was natuurlijk ook in het belang van de club dat hij zou tekenen. Hij zal bij ons een aantal jaar blijven en dan de stap naar een Europese topclub maken”, besluit Gerbrands.