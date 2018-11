Blind voorzichtig: ‘Daar moeten wij ook helemaal niet mee bezig zijn’

Bij een overwinning op Benfica plaatst Ajax zich voor de knock-outfase van de Champions League en als de Amsterdammers de groepsfase overleven, zal Daley Blind voor het eerst met zijn huidige werkgever een wedstrijd spelen in de volgende fase van het miljardenbal. Ajax gaat aan kop in groep E met zeven punten uit drie wedstrijden en Blind kan woensdagavond in Lissabon zijn dertigste wedstrijd in de Champions League spelen, dat zijn er meer dan vader Danny Blind.

"Heb ik drie wedstrijden meer in de Champions League gespeeld dan mijn vader?”, vraagt de Oranje-international zich hardop af in gesprek met het Algemeen Dagblad. De linkspoot van Ajax zal de statistiek niet aan zijn vader voorhouden. “Want dan weet ik wat er komt. Dan zegt hij: ik heb de Champions League gewonnen, jij niet.”

Ajax won twee weken geleden op eigen veld met 1-0 van Benfica door een laat doelpunt van Noussair Mazraoui. De ploeg van Erik ten Hag speelde sterk, maar kwam ook een aantal keer goed weg tegen de Portugese topclub. Blind beseft dan ook dat het lastig kan worden in Lissabon. "Wij zijn niet in de positie om wie dan ook te onderschatten”, vertelt Blind.

Ajax maakt dit seizoen veel indruk in Europa. In aanloop naar het duel met Bayern München vergeleek Louis van Gaal het huidige Ajax zelfs met de Amsterdamse ploeg die in 1995 de Champions League won. “Maar laten we vooral niet vergelijken. Daar moeten wij ook helemaal niet mee bezig zijn. Laten we ervoor zorgen dat de wedstrijd tegen Benfica legendarisch wordt”, aldus Blind.

De 28-jarige verdediger annex middenvelder werd afgelopen zomer voor maximaal 20,5 miljoen euro overgenomen van Manchester United. Blind wist bij zijn terugkeer dat hij, mede vanwege zijn prijskaartje, kritisch benaderd zou worden in Nederland. "Toen ik naar Nederland terugkwam, wist ik: iedereen zal een mening over mij hebben. Na twee goede wedstrijden is het hosanna, na twee slechte wedstrijden is het heisa”, aldus Blind, die naar eigen zeggen goed op weg is bij Ajax. "Ik voel mezelf steeds sterker en fitter worden. Het gaat de laatste weken prima.”