‘In dat geval had ik in de gevangenis gezeten of was ik dood geweest’

John Hartson speelde gedurende zijn loopbaan voor onder meer Arsenal, West Ham United, Celtic en West Bromwich Albion. Na zijn carrière als profvoetballer ging het echter snel bergafwaarts met de Welshman, die met een gokverslaving kampte. “Zeven jaar geleden zat ik volledig aan de grond”, zegt Hartson in een openhartig interview met The Times.

De oud-spits ging in 2011 voor het eerst naar een Gamblers’ Anonymous meeting, om van zijn verslaving af te komen. Hartson woont die bijeenkomsten nog altijd bij en is inmiddels het gezicht van een campagne van een groot gokbedrijf, waarin mensen wordt opgeroepen om verantwoordelijk te gokken. “Mijn vrouw had haar spullen al gepakt. Ze hield van me, maar kon het niet aanzien wat ik doormaakte. Dat was het ultieme dieptepunt: de gedachte dat mijn vrouw en kinderen me zouden verlaten”, aldus de 51-voudig international van Wales.

John Hartson als speler van Celtic.

“Dat was misschien mijn twintigste waarschuwing, dat ik zag dat de koffers gepakt waren. Ik heb daarna gehoord dat iemand eerst een ultiem dieptepunt moet bereiken, dit was dat van mij”, vervolgt Hartson. “Ik kon het gokken niet meer controleren, het liep uit de hand. Ik ben nu zeven jaar clean. Nu laat ik een huis in Edinburgh bouwen, dat was nooit gelukt als ik nog steeds aan het gokken was. Ik had niet in de auto kunnen rijden die ik nu rijd, ik was niet meer bij mijn vrouw geweest en had een vreselijke verstandhouding met mijn kinderen gehad.”

“Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen waar ik nu zou zijn als ik niet afgekickt was. In dat geval had ik waarschijnlijk in de gevangenis gezeten of was ik dood geweest. Ik heb gokken volledig gewist uit mijn geheugen. Ik ga niet meer naar bookmakers of paardenracebanen. Ze hebben me ooit gevraagd om co-host te zijn bij een show van talkSPORT op Cheltenham (een grote paardenracebaan, red.). Ik wilde mezelf niet in een gevaarlijke situatie brengen, waar 200.000 mensen aan het gokken zijn”, stelt de 43-jarige oud-spits.

“Ik heb bedankt en in plaats daarvan een show in de studio gedaan. Ik heb nog geen inzinking gehad en zal nooit meer gokken. Alle deuren gaan inmiddels voor me open en ik word nu gebeld door managers in de Premier League”, aldus Hartson. “Ze vragen dan of ik hun spelers wil helpen. Mensen vertrouwen me en geloven in me. Alles wat ik kan doen, is een speler meenemen naar een Gamblers’ Anonymous meeting, de rest is aan de spelers zelf. Ik was zeven jaar geleden sterk genoeg om eruit te komen.”