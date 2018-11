Benfica schrikt topclubs af: afkoopsom van 120 miljoen euro

João Félix blijft langer bij Benfica. De achttienjarige middenvelder heeft zijn contract bij de club uit Lissabon tot de zomer van 2023 verlengd. In de arbeidsovereenkomst is een gelimiteerde transfersom van 120 miljoen euro opgenomen, zo maakt Benfica via de officiële kanalen bekend.

De tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League lijkt met de contractverlenging geïnteresseerde topclubs af te willen schrikken. João Félix zou namelijk in de belangstelling staan van onder meer Chelsea en Real Madrid, maar lijkt voorlopig dus in eigen land te blijven.

João Félix speelde voor Os Pestinhas, FC Porto en Padroense alvorens hij in 2015 bij Benfica terechtkwam. Hij maakte op 18 augustus van dit jaar zijn debuut in het eerste elftal en staat inmiddels op acht wedstrijden, twee doelpunten en één assist. Hij maakt tevens deel uit van de selectie van Jong Portugal.