Twente lijdt ruim drie ton verlies na degradatie uit de Eredivisie

FC Twente heeft over het seizoen 2017/18 een verlies van 319.000 euro geleden, zo maakt de club via zijn officiële kanalen wereldkundig. Het verlies wordt toegeschreven aan ‘de tegenvallende sportieve en daarmee commerciële resultaten en het besluit om afscheid te nemen van meerdere personeelsleden en trainers’.

Door de degradatie uit de Eredivisie daalt de omzet, zo schrijft de club op zijn website in een toelichting op de jaarrekening. “De degradatie betekent een sterke teruggang in de netto omzet voor het huidige seizoen vanwege onder andere het terugvallen van de mediabaten.” Doordat sponsors en supporters achter Twente zijn blijven staan, zal de omzetdaling beperkt blijven tot 35 procent. Die teruggang wordt opgevangen door ‘het afschalen van de overige bedrijfskosten en de personeelskosten’.

Dat houdt in dat vacatures niet worden ingevuld en enkele aflopende contracten niet verlengd zullen worden. In het huidige seizoen zouden tevens aflossingen en rentebetalingen weer van kracht worden, maar Twente is met de financiers overeengekomen om die betalingen op te schorten. Een groep investeerders uit het Twentse bedrijfsleven, de ‘Noabers van FC Twente’, zijn bereid gevonden om voor financiële steun te zorgen in ruil voor aandelen.

Twente heeft een negatief eigen vermogen van 5,9 miljoen euro. De enige manier om een positief resultaat te behalen, is dankzij transfers of het kwijtschelden van leningen. “Vanwege het belang van de continuïteit is het voor een voetbalclub met de grootte van FC Twente noodzakelijk om binnen afzienbare tijd een terugkeer in de Eredivisie te realiseren”, concludeert Twente. Na 12 wedstrijden bezetten de Tukkers de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 26 punten.