‘Ik denk dat Neymar terug wil, omdat hij zich enorm op zijn gemak voelde’

Martín Montoya speelde bij Barcelona samen met Neymar. De Braziliaanse aanvaller verliet de Catalanen in 2017 voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain, maar zijn voormalig ploeggenoot denkt dat hij graag zou willen terugkeren bij Barcelona. “Het is alleen moeilijk om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Montoya in gesprek met Goal.

“Paris Saint-Germain is ook een geweldige club en ik denk niet dat ze hem zomaar laten gaan. Ze hebben veel geld voor hem betaald en Barcelona gaat waarschijnlijk niet hetzelfde bedrag betalen als ze voor hem ontvangen hebben. Ik denk dat Neymar terug wil, omdat hij zich enorm op zijn gemak voelde. Hij had een hele goede connectie met Lionel Messi en Luis Suárez, maar het is lastig om terug te keren”, stelt de verdediger van Brighton & Hove Albion.

Montoya speelde voor Barcelona én Internazionale, twee clubs die deze week andermaal tegenover elkaar staan in de Champions League. “Mauro Icardi maakt heel veel doelpunten, hij is een speler van wereldklasse. Hij is nog jong, zal zich nog gaan verbeteren”, aldus Montoya over de spits van Internazionale. “Barcelona is Barcelona. Zij zijn een van de beste teams ter wereld en kunnen iedereen verslaan.”

“Kijk naar Tottenham. Zij hebben een geweldig team, maar werden op Wembley verslagen door Barcelona. Verschillende teams maken kans op de winst van de Champions League, al is Barcelona in mijn ogen favoriet”, zegt Montoya, die bij Barcelona samenspeelde met Xavi. “Hij wordt honderd procent zeker een trainer. Als speler was hij al een leider, net als Josep Guardiola. Ze zijn heel slim, weten precies wat ze moeten doen op een bepaald moment.”