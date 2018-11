‘Het is heel prettig, maar De Jong had ook op het veld wat kunnen zeggen’

Frenkie de Jong liet zich na afloop van het duel tussen Ajax en Willem II (2-0) kritisch uit over het spel van de Amsterdammers. De middenvelder zei onder meer dat Ajax ‘op deze manier nooit kampioen zou worden’. Kenneth Perez vindt het mooi dat De Jong zich kritisch opstelt, maar stelt dat hij daar in het veld ook wat aan had kunnen doen.

“Het is mooi dat hij dat zegt, maar hij staat natuurlijk in het veld. Daar heeft hij invloed op. Hij kan ook mensen aansporen. Hij stond alleen voor de keeper, maar toen wilde hij de bal mooi stiften. Het is heel prettig, maar hij had ook op het veld wat kunnen zeggen. Veel aanvoerders zeggen dat het zo slecht was, maar je hebt invloed als je op het veld staat en je kunt zelf het voorbeeld geven”, zegt Perez bij Natafelen met Kees.

Ook Dusan Tadic was kritisch na de wedstrijd tegen Willem II, maar trainer Erik ten Hag toonde zich juist positief. “Hij is sowieso altijd heel positief over zijn spelers. Vorig jaar waren zijn spelers de meest fantastische ter wereld. Naar buiten toe is hij misschien positief, we weten niet hoe het binnenskamers is”, stelt de analist. Het valt Perez naar eigen zeggen op dat Ten Hag zich altijd positief uitlaat over het individu en het team.

“Als je weet dat twee spelers het helemaal niets vinden, dan zullen ze denken: nou trainer, ik weet niet, maar het was helemaal niet zo goed. Het gaat over waar je de lat legt. De trainer legt de lat lager dan de spelers, of ze hebben een ander gevoel”, besluit Perez. Voor Ajax wacht woensdag de ontmoeting met Benfica in de groepsfase van de Champions League. Bij een zege plaatsen de Amsterdammers zich voor de achtste finales van het miljardenbal.