‘Ayoub meldde zich ziek en toen ze bij hem thuis kwamen, was hij er niet’

Het Algemeen Dagblad pakte zaterdag uit met het verhaal dat Yassin Ayoub is bestraft door Feyenoord. Omdat de middenvelder zich onprofessioneel zou hebben gedragen, werd hij in oktober buiten de selectie gelaten voor het duel met Willem II (1-1). Emile Schelvis claimt meer te weten van de situatie.

“Hij had zich ziekgemeld en toen ze aan de deur kwamen, was hij niet thuis”, aldus de commentator en analyticus in het praatprogramma FC Rijnmond op RTV Rijnmond. De 24-jarige Ayoub is aan zijn eerste seizoen bezig bij Feyenoord, maar is er nog niet in geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen.

De van FC Utrecht overgekomen linkspoot kwam tot dusverre zeven keer in actie in het eerste elftal en daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Voormalig Feyenoord-trainer Mario Been kan het zich overigens voorstellen dat supporters vraagtekens beginnen te plaatsen bij het beleid van Giovanni van Bronckhorst.

Renato Tapia, Ayoub en Wouter Burger komen zelden in actie omdat huurling Jordy Clasie de voorkeur krijgt, aldus Been: “Als hij nou het verschil maakt, zeg ik: lekker laten staan. Maar in deze situatie zou ik ook kijken naar de spelers op de bank. Zit er nou zoveel verschil tussen Tapia en Clasie? Geef ze in ieder geval een kans.”