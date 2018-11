Vertrek van Vorm lijkt nabij: ‘Ik heb nog een paar goede jaren voor me’

Michel Vorm kwam in de eerste wedstrijd tegen PSV als invaller binnen de lijnen na de rode kaart voor Hugo Lloris. De doelman hoopt dat hij dinsdagavond mag starten wanneer Tottenham Hotspur het op Wembley opnieuw opneemt tegen de Eindhovenaren. Vorm waakt in De Telegraaf voor onderschatting.

“Ik zie nog genoeg Nederlands voetbal en weet waar het gevaar ligt. Zeker in de counter zijn ze met die snelle jongens voorin levensgevaarlijk. We hebben het daar vergooid. Nu moeten we eigenlijk drie keer winnen. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om PSV op eigen kracht te verslaan”, aldus de 35-jarige Vorm.

Het Eindhovens Dagblad gaat er overigens vanuit dat PSV zonder wijzigingen aan de aftrap zal verschijnen, maar dat Vorm niet keept bij Tottenham. De regionale krant vermoedt dat de vijftienvoudig international van het Nederlands elftal wordt vervangen door de 26-jarige Argentijn Paulo Gazzaniga, die dit seizoen in de Premier League ook al keepte tegen Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town.

Het is bovendien onzeker of Vorm volgend seizoen nog in Londen speelt, want zijn contract loopt af . “Ik denk dat ik zelf nog een paar goede jaren voor me heb. Mijn contract loopt na dit seizoen af. Daarna zien we wel hoe het loopt.” Vorm stond eerder onder de lat bij Swansea City, FC Utrecht en FC Den Bosch.