Keizer bevestigt interesse Sporting en kan miljoenencontract tekenen

Marcel Keizer bevestigt dat hij in beeld is bij Sporting Portugal. “Ik heb een mondelinge uitnodiging van Sporting ontvangen om hun team te leiden, maar geen formele aanbieding”, aldus Keizer op de persconferentie na de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd van Al-Jazira tegen Al-Wasl.

“Ik heb niet gezegd dat ik het accepteer of weiger, want er is geen formele aanbieding geweest”, zo wordt de 49-jarige Keizer geciteerd door de Portugese krant Record. Maandagmiddag meldde dezelfde bron nog dat voorzitter Frederico Varandas de Nederlander na de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal wil presenteren als de nieuwe coach.

Sporting zal dan wel een akkoord moeten bereiken met Al-Jazira, want daar heeft Keizer nog een contract tot medio 2020. De werkgever van onder anderen Bas Dost zou bereid zijn om een afkoopsom van 530.000 euro te betalen en bovendien kan Keizer voor tweeënhalf jaar tekenen, tegenover een salaris van bijna twee miljoen euro.

Als Keizer aan de slag gaat bij Sporting, dan wordt hij de opvolger van de ontslagen José Peseiro. Hij is sinds begin juni de trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten en stond daarvoor op eigen benen bij Ajax, Jong Ajax, SC Cambuur, FC Emmen en Telstar.