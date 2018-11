‘Ik denk dat Van Bommel de top bereikt, hij wordt een toptrainer’

Mark van Bommel had als hoofdtrainer enkel ervaring bij de Onder-19 van PSV, maar desondanks besloot technisch manager Marcel Brands om hem na het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe door te schuiven naar het eerste elftal. Tot dusverre zijn de resultaten om over naar huis te schrijven, want PSV won al zijn wedstrijden in de Eredivisie. In de KNVB Beker werd men wel uitgeschakeld en in de Champions League wordt het lastig om de knock-outfase te bereiken.

Brands vertrok naar Everton en vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij van dichtbij heeft meegemaakt ‘wat voor een superprof’ Van Bommel was. Als middenvelder was de 41-jarige Van Bommel wel een beetje een ‘zeurpiet’: “Maar dat was omdat hij een perfectionist is. Ik zag direct dat hij talent had als trainer en dat hij dat ook rap zou worden.”

Van Bommel wilde na zijn loopbaan als coach aan de slag gaan en dacht erover na om bij een andere club te beginnen. Brands behield hem echter voor PSV: “Ik zei tegen hem: ga een team doen, dan ervaar je wat het vak inhoudt. Hij nam PSV Onder-19 en je zag al heel snel: dit is een team van Van Bommel. Hij bracht spelers naar een hoger niveau en heeft het geweldig opgepakt.”

“Drie weken voor de start van het seizoen had hij zijn trainingen al voorbereid en zijn speech voor de eerste dag klaar. Oud-profs hebben in een opleiding altijd een streepje voor, maar ze moeten wel kwaliteit leveren. Van Bommel heeft de kwaliteit. Ik denk dat hij in de toekomst Europa in gaat en de echte top bereikt. Ja, hij wordt een toptrainer”, aldus Brands.