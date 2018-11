‘Het gezegde luidt: je gaat eerst trouwen en later word je verliefd’

MAASMECHELEN - “Voor ons is dit een droom die uitkomt. We hebben altijd al een eigen voetbalclub willen hebben.” De 35-jarige Salar en 32-jarige Sasan Azimi zijn sinds vorige week woensdag de baas bij Patro Eisden Maasmechelen, een club die uitkomt op het vierde niveau van België. Azimi is geen onbekende in de voetballerij, want hij sponsorde NAC Breda, beloofde De Parel van het Zuiden, FC Dordrecht én HSV Hoek een aanmoedigingspremie en ondernam een serieuze poging om Roda JC Kerkrade te kopen. Wie is Azimi? En wat wil hij met Patro Eisden?

Door Gijs Freriks

Salar Azimi liet Frits Schrouff in het voorjaar weten dat hij hem wel wilde opvolgen als aandeelhouder van Roda JC. Hij ging hierop met Schrouff in gesprek: “Dat gaf me een positief gevoel”, zie laatstgenoemde hierover in een interview met De Limburger. Azimi bracht naar eigen zeggen een formeel bod uit, maar van een overname kwam het niet. Schrouff verkocht twintig procent van de aandelen aan Aleksei Korotaev en de rest van zijn aandelen ging naar een groep vermogende regionale investeerders, de zogeheten G6. En dus moest Azimi verder zoeken om zijn voetbaldroom te laten uitkomen.

De Iranese Nederlander sprak met KV Oostende-eigenaar Marc Coucke, maar die besloot om de club over te doen aan verzekeraar Peter Callant. Vorige week stapte de Aardenburgse miljonair in bij Patro Eisden Maasmechelen en hij behoedde de vierdeklasser daarmee van een faillissement. Op de persconferentie toonde hij zich meteen ambitieus: “Het voornemen is om om de twee jaar te kunnen promoveren”, zei Azimi op in het Patrostadion tegenover de oude mijngebouwen van Eisden.

Stijn Stijnen en Salar Azimi.

“De voorbije 72 uren heb ik slechts zes uurtjes geslapen. Het waren uiteindelijk nog lange en zware onderhandelingen. In ons hotel De Elderschans hebben we een paar slapeloze nachten gehad, maar dat was met slechts één doel voor ogen: een goede deal bereiken. Ik doe een oproep aan iedereen, die ook vroeger betrokken was bij de club, om terug te keren. We hebben die mensen nodig. Iedereen, die hier goed werk heeft geleverd, is op de club welkom.”

Patro Eisden Maasmechelen werd in 1942 door kapelaan Maurice Van Schoenbeek gesticht voor de jeugd van de mijnwerkerscité. De club speelde enkel in het seizoen 1960/61 op het hoogste niveau en bereikte in 1988 de kwartfinale van de beker. Grotere successen werden er door de paarswitten nooit geboekt. In het stadion kunnen niet meer dan 5.500 toeschouwers. Het is dan ook de vraag hoe realistisch het is om als enige Maaslandse club te willen doorgroeien naar de Pro League. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed komt met de club, ondanks alle geruchten en verhalen die de laatste tijd in de media verspreid zijn.”

“Een promotie om de twee jaar hebben we voor ogen”, aldus Azimi. De trainer van Patro Eisden is Stijn Stijnen, jarenlang de keeper van Club Brugge en de Belgische nationale ploeg. Toen hij in maart bekendmaakte dat hij de coach zou worden van Patro, twitterde hij: “Nieuwe uitdaging. Twee jaar Patro Eisden. Schitterende traditieclub terugbrengen waar die hoort.” Nog altijd is Stijnen vol vertrouwen: “Ondanks alle verhalen is onze ploeg er toch in geslaagd om goed te presteren. De druk was niet min, maar de spelers zijn er toch in blijven geloven. Uit deze groep proberen we het maximaal mogelijke te halen.”

Nieuwe uitdaging ... 2 jaar @PatroEisdenMM . Schitterende traditieclub terug brengen waar het hoort .... #hardwerken — Stijn Stijnen (@StijnStijnen1) 23 maart 2018

Patro Eisden heeft roerige tijden achter de rug. De club dreigde in het najaar van 2016 failliet te gaan en werd overgenomen door Wayne Woo. Deze dertiger uit Hongkong was de eigenaar van de Brits-Chinese investeringsgroep GSDP. Hij maakte zich echter niet populair bij de achterban, want de resultaten bleven uit, het complete jeugdbestuur stapte ook, jeugdspelers gingen weg, de schuld liep op tot 2,9 miljoen euro en Het Belang van Limburg schreef vernietigende artikelen. Spelers kregen hun salarissen te laat, rekeningen bleven onbetaald, directeur Tony Dullers ruziede met sponsoren en fans en er deden hardnekkige geruchten over matchfixing en merkwaardige spelerstransacties de ronde. Bovendien zouden trainers van tevoren door hebben gekregen hoe de opstelling eruit moest zien en welke wissels er in bepaalde minuten moesten worden doorgevoerd. De krant ontdekte ook dat er op Aziatische websites driftig gegokt kon worden op wedstrijden van Patro Eisden.

“Allemaal beschuldigingen zonder bewijslast”, counterde Woo, die ook nog in conflict was met de gemeente. De gemeente was namelijk bereid om een subsidie te geven van negen ton en om het huurcontract van het stadion te verlengen, maar wel onder één voorwaarde. Er moest een aparte vzw (vereniging zonder winstoogmerk, red.) worden opgericht voor de jeugdopleiding, om te voorkomen dat de subsidie voor het eerste elftal zou worden gebruikt. Uiteindelijk was Woo er klaar mee en kondigde hij aan de club te willen verkopen. De fans vreesden dat hij Patro Eisden Maasmechelen failliet zou laten gaan om vervolgens met de noorderzon te vertrekken, maar dankzij Azimi gloort er weer een sprankje hoop aan de horizon.

Maar waarom kiest Azimi voor een club op ruim twee uur rijden van zijn kasteel in het Zeeuwse Aardenburg? Een club waarvan hij tot voort kort waarschijnlijk nooit van had gehoord? “In Iran hebben we een gezegde: ‘Je gaat eerst trouwen en later word je verliefd’”, zei Azimi in gesprek met PZC. “Zo is het met Patro ook. We gaan geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken. Dit moet een gezonde, zelf bedruipende club worden.”

De Azimis’s ontvluchtten in 1995 het streng-islamitische regime in Iran en kregen binnen drie jaar een permanente verblijfsstatus. Ze streken neer in het de gemeente Sluis in Zeeland en de twee broers gingen accountancy en bedrijfsmanagement studeren. “Ik wilde rijk worden en eigen baas zijn”, aldus Salar Azimi in juni 2017 in Trouw. Ze begonnen een telefoonzaak, namen een kledingzaak over, investeerden in vastgoed, startten twee restaurants én Hotel De Elderschans. Ze beschikken over een wagenpark met onder meer een gouden Lamborghini van een half miljoen euro en schromen het niet om dat te laten zien.

Rechts op de foto: Prince Rajcomar. De overige twee Nederlanders in de selectie van Patro Eisden zijn Claudio Kiala (21 jaar, linksbuiten) en Dylan Creemers (19 jaar, doelman).

De familie Azimi was bijvoorbeeld te zien in The Sky is the Limit, een goed bekeken soap op televisiezender VIER: “Dat is in het calvinistische Nederland niet gebruikelijk”, zegt Salar Azimi. “Maar wij zijn met niks begonnen en hebben alles netjes en legaal opgebouwd. We werken hard, twintig uur per dag, zeven dagen per week. We willen het beste uit onszelf halen. Dat het ons goed gaat, laten we graag aan de buitenwereld zien. Misschien motiveert het ook andere allochtonen: zij kunnen zien dat je vanuit het niets met hard werken een mooi imperium kunt opbouwen”, aldus Salar Azimi in Trouw.

Het volgende project van de Azimi’s is dus Patro Eisden Maasmechelen. De eerste wedstrijd, tegen Spouwen-Mopertingen, werd alvast met 3-2 gewonnen en na afloop vierde Azimi met de spelersgroep feest op het veld, bedankte hij de supporters en gaf hij highfives bij de kleedkamer. Aansluitend trakteerde hij de fans op gratis drank. “Wij hebben ook nog een groot partyschip”, voegde Salar Azimi er tegen PZC aan toe. “Dat zou ik best hier in de buurt neer willen leggen, waarbij alle inkomsten in de kas van Patro vloeien.” Het eerstvolgende duel van 'het kleine Anderlecht' is dat tegen KFC Duffel (11 november).