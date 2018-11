Kennedy krijgt groots afscheid: ‘Geweldig dat Huntelaar dit doet’

Kennedy Bakircioglu heeft zijn laatste thuiswedstrijd voor Hammarby IF gespeeld. De 38-jarige rechtshalf kwam in actie in het met 1-0 gewonnen duel met BK Häcken en tegen Östersunds FK (11 november) zal Bakircioglu zijn laatste wedstrijd als prof spelen. In oktober 2017 kondigde de Zweed al aan dat hij nog één seizoen zou voetballen en de kicksen daarna in de wilgen zou hangen.

De supporters trakteerden Bakircioglu zondagavond op een groots afscheid. Ze hadden fraaie tifo’s georganiseerd en op het grote scherm in de Tele2 Arena in Stockholm werd Bakircioglu toegesproken door voormalig ploeggenoten. Ook Klaas-Jan Huntelaar en Zlatan Ibrahimovic richtten het woord tot de veertienvoudig international van Zweden, die ook over een Turks paspoort beschikt.

Bakircioglu werd emotioneel toen hij de beelden zag: “Zlatan is een vriend van me. We hebben samengespeeld. Ik was meer verrast door de boodschap van Klaas-Jan Huntelaar van Ajax, dat hij de tijd heeft genomen om dit voor mij te doen. Ook wij hebben samengespeeld. Het was geweldig om zo’n groet te ontvangen, het was geweldig”, zegt hij in een interview met Fotbollskanalen

Als eerbetoon aan Bakircioglu heeft Hammarby besloten om het tenue met rugnummer tien de komende tien jaar aan niemand te vergeven. De aanvoerder speelde twaalf seizoenen voor Hammarby en won met de club de Allsvenskan en Superettan. Met Ajax pakte hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal en Bakircioglu speelde verder voor Assyriska, Iraklis Saloniki, FC Twente en Racing Santander.