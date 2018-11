Twijfels bij uitvallen lichtmasten De Kuip: ‘Sabotage? Dit gebeurt nergens’

Zondag vielen de lichtmasten uit bij het duel tussen Feyenoord en VVV-Venlo. De wedstrijd was nog geen minuut onderweg of het spel lag al stil in De Kuip. Vlak voor de aftrap waren er veel spandoeken te lezen die pleitten voor het behoud van het legendarische stadion. Emile Schelvis suggereert daarom dat er mogelijk is gesjoemeld.

De lampen vielen uit wegens een defecte transformator en meerdere relais die het hadden begeven. De onderdelen moeten vervangen worden, wat een paar dagen gaat kosten. Schelvis sprak over een spookachtige sfeer. “Het was feeëriek, het was van alles, maar ik vond het ook een beetje merkwaardig", zegt de commentator en journalist maandag bij RTV Rijnmond.

"Dat meteen nadat de spandoeken werden getoond het licht ermee ophield. Sabotage? Een oorzakelijk verband? Ik weet het niet. Met alle respect, maar dit gebeurt nergens", aldus Schelvis. "En nu gebeurt het precies op dat moment in het stadion van Feyenoord, op het moment dat alles zo zwaar onder druk staat. Ik vind het raar."

Schelvis weet dat er veel onrust is over de mogelijke komst van een nieuw onderkomen voor Feyenoord. "Wat gaat de toekomst brengen? Is er een plan B? Wat gaat er gebeuren als Feyenoord City niet doorgaat? Er zijn twee dingen die grote zorgen baren in Rotterdam-Zuid. Een is wat de toekomst qua stadion en accommodatie brengt en twee is hoe het technisch verder gaat. Je voelt de onrust aan alle kanten."

Mario Been wil niet mee in het verhaal van Schelvis dat er mogelijk is gesaboteerd. "Ik ga ervan uit dat het toeval is. Als er mensen zijn die zo denken en 40.000 mensen voor niets naar een stadion laten komen om na dertig seconden de stekker eruit te trekken... Dat zou ik wel heel erg vinden. Laat ik maar uitgaan van toeval”, aldus de voormalig trainer van Feyenoord.