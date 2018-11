Boze Vormer oogst onverwachts lof: ‘Dit is nog eens een signaal’

Ruud Vormer was maandenlang een onomstreden basisspeler bij Club Brugge, maar de laatste twee wedstrijden begon de Nederlander op de bank. De voormalig Feyenoorder uitte onlangs zijn frustraties over zijn nieuwe rol bij de Belgische topclub, maar trainer Ivan Leko weigert Vormer te veroordelen op zijn uitspraken.

“Een vormdip? Ik weet het niet. Ik doe elke dag mijn stinkende best, maar het komt er even niet uit. Vorig jaar zat alles wel mee. Maar ik knok me wel terug. De uitleg van de trainer? Daar heb ik geen begrip voor. Ik wil altijd spelen. De trainer maakt zijn keuzes en ik moet me daar aan houden. Met zijn uitleg heb ik niks te maken”, aldus de viervoudig Oranje-international eerder.

Op de persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco reageert Leko maandag gelaten op de woorden van zijn pupil. “Of ik verrast was door die reactie? Nee, ik was vooral blij. Dat was de reactie van een speler die altijd wil spelen, een speler die een winnaar is. Ik ben blij, zo zie ik het graag”, wordt de trainer geciteerd door Sporza.

“Als het anders zou zijn, dan zou het niet goed zijn. Dit is nog eens een signaal waarom Vormer belangrijk was, is en zal zijn voor ons. De beste spelers moeten spelen en de voorbije wedstrijden dachten we dat onze basisploeg de beste ploeg was. Het is normaal dat je een periode hebt waarin je vorm niet top is. Ik zie geen problemen. Als je niet top bent, dan moet je dat accepteren en moet je hard werken om zo snel mogelijk weer in de ploeg te komen."