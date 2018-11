Ten Hag ‘plaagde’ pupil: ‘Wat voor het hele team geldt, geldt ook voor hem’

Ajax neemt het woensdagavond in Portugal op tegen Benfica en Kasper Dolberg kan spelen in het Champions League-duel, bevestigt Erik ten Hag. De jonge spits viel zaterdagavond tijdens de competitiewedstrijd tegen Willem II (2-0) uit met maagklachten, maar volgens de trainer van Ajax is de Deen goed hersteld.

"Hij moest er helaas af. Vandaag was hij weer op de training. Hij lijkt goed hersteld, dus hij gaat mee naar Lissabon", vertelt Ten Hag bij Ajax TV. Dolberg maakte de openingstreffer voor Ajax tegen Willem II. Een goal die zeer welkom was voor de aanvaller, stelt Ten Hag. “Dit had hij ook nodig. Hij heeft wedstrijden nodig om die paar procent terug te vinden.”

“Hij wordt van week tot week scherper. Dat is een goede constatering. Hij is heel vrolijk. Het is aan zijn lichaamstaal duidelijk te zien dat hij het naar zijn zin heeft, plezier uitstraalt, lacht en scoort. De goal die hij maakt was de scherpte”, constateert Ten Hag. Frenkie de Jong maakte de tweede doelpunt voor Ajax en Ten Hag is blij dat de middenvelder het net vond.

"We plaagden hem er weleens mee omdat hij niet scoorde. Nu heeft hij twee wedstrijden op rij gescoord”, doelt Ten Hag op de treffer van De Jong in de wedstrijd tegen Feyenoord (3-0). “Wat voor het hele team geldt, geldt ook voor hem. Je zult zien dat hij vaak in scoringspositie komt en de klasse heeft om te scoren”, aldus de oefenmeester.