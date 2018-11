‘Het was niet makkelijk, maar ik ben trots dat ik bij Ajax heb gespeeld’

Ajax brak zijn transferrecord door 16,25 miljoen euro te betalen voor Miralem Sulejmani. De aanvaller wist de hoge verwachtingen in Amsterdam echter niet waar te maken en via Benfica kwam hij in de zomer van 2015 terecht bij BSC Young Boys. De Serviër volgt Ajax nog wel op de voet, zo vertelt hij op de clubwebsite.

De 29-jarige Sulejmani zegt iedere wedstrijd van Ajax te kijken en dat hij hoopt dat zowel de club uit Amsterdam als Benfica de knock-outfase in de Champions League bereikt. Hij voegt eraan toe dat hij het team van trainer Erik ten Hag ‘fantastisch’ vindt spelen in het miljardenbal: “Ze hebben met Dusan Tadic en Hakim Ziyech fantastische spelers. En daarnaast ook talenten zoals Matthijs de Ligt, die ook nog eens aanvoerder is.”

“Dit is een heel sterk Ajax. Ik ben ervan overtuigd dat ze ver kunnen komen in de Champions League. Hoe ver? 'Alles is mogelijk. Twee jaar geleden haalden ze de finale van de Europa League. Waarom zou dat niet in de Champions League kunnen?” Met Young Boys, de koploper van Zwitserland, komt Sulejmani eveneens uit in de Champions League. In Groep H is men ingedeeld bij Manchester United, Juventus en Valencia.

In Amsterdam kwam Sulejmani tot 158 wedstrijden en daarin was de linkspoot goed voor 38 doelpunten en 30 assists. Zijn transfer van sc Heerenveen naar Ajax was ‘een grote verandering’: “De verwachtingen waren torenhoog en op televisie kreeg ik veel aandacht. Op dat moment had ik niet door wat voor invloed het op mij had. Maar het deed me natuurlijk wel wat, want er lag veel druk op mijn schouders.”

Sulejmani speelde bij Ajax samen met onder anderen Klaas-Jan Huntelaar, Thomas Vermaelen en Gabri. “Dat waren grote namen en grote persoonlijkheden, voor wie ik heel veel respect had. Voordat ik naar Ajax kwam, keek ik naar die jongens op televisie. Daarna zat ik ineens met ze in de kleedkamer. Zij hielpen met heel veel zaken. Mijn tijd bij Ajax was niet altijd makkelijk, maar aan het einde van de rit ben ik heel trots dat ik speler van Ajax ben geweest.”