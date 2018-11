United, City, Liverpool en Chelsea de deur gewezen: ‘Timing is belangrijkste’

Leon Bailey is al jarenlang een doelwit van Europese topclubs, zo vertelt de jonge aanvaller in gesprek met FourFourTwo. De 21-jarige buitenspeler van Bayer Leverkusen werd al begeerd toen hij actief was in België bij KRC Genk. Bailey stippelt echter nauwgezet zijn loopbaan uit en weigert overhaaste keuzes te maken en om voor het geld te gaan.

“Chelsea heeft al belangstelling voor mij sinds mijn veertiende of vijftiende”, zegt Bailey. “Maar als jonge speler wil je starten op een normaal niveau en niet naar Chelsea gaan vanwege de naam van de club. Je wilt jezelf ontwikkelen in de juiste omgeving, met de juiste mensen en mentaliteit om je heen. Genk kwam toen op het perfecte moment.”

“Ik paste perfect in de jeugdopleiding. Daar is waar ik wilde starten, dus ik ging naar Genk toe. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool... Veel clubs hadden interesse. Maar het belangrijkste is timing en stapje voor stapje zetten. Niet te snel willen gaan en de top zo snel mogelijk willen bereiken. Want als je daar bent, waar ga je dan naartoe?”

“Timing is belangrijk en het was het juiste moment voor Bayer Leverkusen. Een geweldige club met zoveel historie. Ze kunnen zich altijd kwalificeren voor de Champions League en doen het altijd goed. Dus waarom niet? Ik ben nu niet bezig met een transfer. Ik ben nu vooral bezig met het heden en niet met wat er in de toekomst kan gebeuren. Ik ben nog steeds aan het leren”, besluit de Jamaicaan.