Voormalig assistent van Luis Enrique wordt op verjaardag ontslagen

Aurelio Andreazzoli is niet langer de trainer van Empoli. De nummer achttien van de Serie A heeft besloten om de 65-jarige trainer na de 5-1 nederlaag van vrijdagavond tegen Napoli te ontslaan. Slechts twee ploegen doen het slechter dan i Azzurri: Frosinone en Chievo.

De timing van het ontslag is weinig elegant, want Andreazzoli viert maandag zijn 65-jarige verjaardag. De coach was sinds december vorig jaar de trainer van Empoli en promoveerde met de club naar de Serie A. In het nieuwe voetbaljaar werd er in de eerste speelronde gewonnen van Cagliari (2-0), maar daarna boekte Empoli geen zege meer.

Andreazzoli was eerder interim- assistent- en techniektrainer bij AS Roma en stond op eigen benen bij Alessandria, Grosseto, Aglianese, Tempio, Massese, Castelnuovo en Pietrasanta. Hij werkte bij Roma samen met trainers als Luciano Spalletti, Victor Montella, Luis Enrique en Zdenek Zeman. Bij Empoli wordt hij waarschijnlijk opgevolgd door Giuseppe Iachini.