Hommeles bij Bayern met actie Robben en consorten: ‘Dit is tekenend’

Het seizoen verloopt voor Bayern München allesbehalve vlekkeloos. In de Bundesliga en Champions League gaat het moeizaam en dat komt naar verluidt onder meer door de aanwezigheid van Niko Kovac. Kicker bracht maandag naar buiten dat Arjen Robben, Franck Ribéry, Thomas Müller en Mats Hummels oppositie voeren tegen de trainer. Lothar Matthäus onderstreept dit verhaal.

De vier veteranen zijn niet blij met keuzes van de oefenmeester, die deze zomer trainer is geworden van de topclub uit München. Met name het vele rouleren zou bij Hummels, Müller, Ribéry en Robben in het verkeerde keelgat schieten. Matthäus, voormalig middenvelder van der Rekordmeister, stelt eveneens dat er iets loos is bij Bayern.

De clublegende wijst onder andere naar de Instagram-post van Lisa Müller, die het opnam voor haar man en Kovac bekritiseerde. "Het duurt langer dan zeventig minuten voordat de hersenen beginnen te werken", aldus Lisa Müller over de invalbeurt van haar man bij het gelijkspel tegen SC Freiburg (1-1). "Dit is tekenend voor de stemming", aldus Matthäus bij Sky Deutschland.

“Het wordt ook bij de spelers thuis besproken. Niet alle spelers staan achter Niko Kovac. Er heerst veel ontevredenheid. Bayern heeft momenteel niet de juiste teamspirit en spelplezier. Ik zie niemand de situatie onder controle krijgen. Kovac heeft gefaald in het creëren van een hiërarchie. Het klopt gewoon niet. Kovac moet het team weer achter zich zien te krijgen.”