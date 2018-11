Messi is terug bij Barcelona: ‘We nemen geen enkel risico met hem’

Barcelona hervat de Champions League dinsdag met een uitwedstrijd tegen Internazionale en kan een beroep doen op Lionel Messi. De aanvaller is zo goed als hersteld van een armblessure en maakt deel uit van de selectie. Ernesto Valverde verwacht echter niet dat Messi in de basis kan starten, zo vertelde hij op de persconferentie in het Giuseppe Meazza.

“We wachten op het resultaat van de dokters. Hij zou kunnen spelen, maar we weten het niet zeker. Hij laat positieve dingen zien op de training, maar we zullen geen enkel risico nemen met Leo.” Barcelona won eind oktober door doelpunten van Rafael en Jordi Alba met 2-0 van Internazionale en Valverde verwacht dan ook een ‘agressiever’ Internazionale: “Met de intentie om balbezit te houden.”

“Ze doen het erg goed en winnen veel wedstrijden in de Serie A, dus we verwachten een Internazionale op zijn top. We zullen agressief proberen te spelen en zullen proberen om ons eigen spelletje te spelen. Inter ook, dus we moeten alert zijn. We denken aan het heden, want we zijn nog niet door. Het gaat goed, maar we hebben ook moeten lijden in LaLiga en de Champions League. We moeten tot het gaatje gaan.”

Valverde werd tijdens de persbijeenkomst geflankeerd door Sergi Roberto. Ook de rechtsback is blij met de terugkeer van Messi: “Het is altijd goed om hem erbij te hebben. Na zijn blessure waren we bezorgd, want hij is de beste van de wereld. Maar we hebben ook zonder hem gewonnen. Zonder Leo zijn we niet zo goed als mét hem, maar we zijn blij dat hij hersteld is.” Barcelona staat met negen punten op de eerste plaats in Groep B.