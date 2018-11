Been trekt beleid Feyenoord ernstig in twijfel: ‘Dan moet je doorselecteren’

Feyenoord en Sven van Beek gaan langer met elkaar door, zo maakte de Rotterdamse club maandagmiddag bekend. De 24-jarige centrale verdediger lag tot voor kort nog tot volgend jaar zomer vast, maar maandag heeft de stopper bijgetekend tot 2021. Mario Been begrijpt wel waarom Feyenoord Van Beek langer wilde binden.

De voormalig trainer van Feyenoord weet dat Van Beek momenteel geen belangrijke rol speelt onder Giovanni van Bronckhorst, maar is desalniettemin blij voor de club dat Van Beek met het nieuwe contract niet transfervrij vertrekt. "Hij speelt de laatste tijd niet natuurlijk, maar anders loopt hij dadelijk gratis weg", stelt Been bij RTV Rijnmond vast.

"Maar als dat de achterliggende gedachte is om het contract van Van Beek te verlengen... Ik zie liever dat ze een basisspeler langer vastleggen die een toegevoegde waarde heeft. Ik denk dat de club de lat steeds hoger moet leggen. Als je constateert dat Van Beek niet goed genoeg is om basisspeler van Feyenoord te zijn, moet je doorselecteren”, besluit de oefenmeester.

Van Beek, die inmiddels 130 duels namens Feyenoord achter de rug heeft, reageerde blij op de nieuwe deal. "Feyenoord is mijn club, waar ik nog elke dag het beste uit mezelf wil halen. Het is fijn om ook in een fase waarin je minder speelt op deze manier het vertrouwen te krijgen. Ik blijf hard werken en mij ontwikkelen en heb er alle vertrouwen in dat ik er zal staan als mijn kans weer komt", aldus de verdediger.