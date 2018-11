Van Bommel hekelt omstreden ‘NFL-veld’ van Tottenham: ‘Ronduit storend’

Vorige week verloor Tottenham Hotspur met 0-1 van Manchester City op Wembley, maar na afloop ging het vooral over het veld. Door een American Football-wedstrijd was het speelveld ernstig beschadigd. De UEFA maakte zich zorgen over de staat van het gras, maar heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat het Champions League-duel tussen Tottenham en PSV gewoon door kan gaan.

De conditie van het grasmat is een week later nog altijd een onderwerp van gesprek, ook bij PSV. Daniel Schwaab legt maandagavond op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd uit dat de focus niet moet liggen op het veld. “Ik hoorde over de slechte grasmat, maar we moeten met de omstandigheden omgaan”, wordt de verdediger geciteerd door diverse Engelse media.

"Het is speciaal als je op Wembley mag spelen. Champions League is sowieso bijzonder, maar dit stadion maakt het nog iets mooier”, vervolgt de Duitser, die in Londen weer tegenover spits Harry Kane komt te staan. "Hij is een hele slimme speler die weet hoe hij zijn lichaam moet gebruiken. Hij staat altijd op de goede plek in de zestien meter. Ik moet constant alert blijven.”

Mark van Bommel vindt het 'ronduit storend' hoe het veld erbij ligt. "Dat kan in principe niet", wordt de trainer geciteerd door Omroep Brabant. "Het is goed dat we vanavond op het veld mogen trainen. We mogen er een, twee minuten over klagen. Daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. We moeten er mee om zien te gaan."