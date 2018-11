‘Arsène Wenger keert bij AC Milan terug in het topvoetbal’

Arsène Wenger staat waarschijnlijk voor zijn rentree in de voetballerij. France Football pakt maandagavond uit met het bericht dat de Fransman al weken aan het onderhandelen is met AC Milan en dat de onderhandelingen bijna zijn afgerond. Wenger moet in het San Siro de opvolger worden van Gennaro Gattuso.

De 69-jarige Wenger wordt niet alleen verantwoordelijk voor het eerste elftal, maar zal zich ook nadrukkelijk met het technische beleid van sportief directeur Leonardo gaan bemoeien. Hij krijgt ‘een groter takenpakket’ dan de 40-jarige Gattuso momenteel heeft. Het is overigens nog onduidelijk of de oud-middenvelder na Wengers komst bij AC Milan blijft werken.

De komst van Wenger naar AC Milan is ‘georkestreerd’ door de Amerikaan Paul Singer. Deze 74-jarige zakenman is de oprichter van Elliott Management en met deze investeringsmaatschappij zette hij in juli de Chinees Yonghong Li buitenspel. Singer en zoon Gordon zijn fans van Arsenal en bekeken veel wedstrijden in het Emirates Stadium.

Als Wenger inderdaad naar i Rossoneri gaat, wordt hij herenigd met Ivan Gazidis. De algemeen directeur van Arsenal ruilt the Gunners op 1 december in voor AC Milan en gaat daar dezelfde functie vervullen. AC Milan staat na elf speelronden met 21 punten op de vierde plaats in de Serie A; komende zondag wordt er thuis gespeeld tegen Juventus.