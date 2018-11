VIDEO - De tien mooiste doelpunten van Van der Vaart voor Ajax

Rafael van der Vaart besloot zondag om per direct een punt te zetten achter zijn carrière. De middenvelder raakte tijdens een training geblesseerd en dat was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Van der Vaart begon zijn carrière bij Ajax en maakte 63 doelpunten voor de club uit Amsterdam. In onderstaande video zijn de tien mooiste treffers van Van der Vaart te bekijken.