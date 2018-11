Wat is de Super League? De opzet, alle deelnemers en plannen

De Europese voetbalelite werkt momenteel aan de realisatie van een zogenoemde Super League, zo wisten Der Spiegel en NRC Handelsblad afgelopen vrijdag te melden op basis van documenten van Football Leaks. Aan het nieuwe toernooi, dat in 2021 van start zou moeten gaan, zullen zestien Europese topclubs deelnemen, zo is het plan. Wat de Europese Super League precies inhoudt en wat dit betekent voor de Champions League, lees je hier.

De geruchten over een dergelijke competitie voor de Europese grootmachten doen al jaren de ronde. De kans dat het toernooi er daadwerkelijk gaat komen is na de publicatie van de gelekte documenten op 2 november weer een stuk dichterbij. Sinds 2016 zouden diverse clubs in het geheim met elkaar in gesprek zijn om de competitie op te zetten. Maar wat is de Super League en hoe gaat het toernooi eruit zien? En welke clubs zijn betrokken? We zetten alles op een rijtje.

Wat is de Europese Super League?

Op basis van de door Football Leaks - een op voetbal gericht klokkenluidersplatform - gelekte documenten, kan worden vastgesteld dat zestien clubs zullen deelnemen aan het toernooi. De Super League wordt zonder behulp van de Europese voetbalbond UEFA georganiseerd. Het toernooi zal bestaan uit een groepsfase en knock-outfase, en moet in 2021 zijn intrede doen.

De Super League zal bestaan uit een kern van elf vaste deelnemende clubs en vijf gastteams. De clubs die het toernooi oprichten kunnen niet uit het toernooi degraderen en zijn voor twintig jaar verzekerd van deelname. De Super League krijgt zijn eigen scheidsrechters, eigen straffen op overtredingen en eigen financiële regels.

Wie doen mee aan de Super League?

Volgens het artikel in Der Spiegel zou een intentieverklaring uit een gelekte email ondertekend moeten worden door elf ‘oprichters’: Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain en Bayern München.

In de gelekte documenten blijkt dat de genoemde clubs de organisatie van de Super League op zich willen nemen. Om het deelnemersveld op zestien uit te laten komen, mogen vijf clubs op roulerende basis aansluiten. Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Internazionale, AS Roma en Olympique Marseille zijn de vijf aangewezen gastclubs. In de gelekte documenten wordt ook gesproken over een tweede competitie, waarin clubs kunnen spelen om promotie naar de Super League af te dwingen.

Gaat de Super League er écht komen?

De geruchten over een Super League voor de elite circuleren al jaren. In 2016 zijn de eerste stappen gezet toen bestuurders van Engelse topclubs in Londen in gesprek gingen met de Amerikaanse zakenman Charlie Stillitano, de oprichter van de International Champions Cup, dat sinds 2013 iedere zomer wordt georganiseerd. In de door Football Leaks gelekte documenten wordt verwezen naar de ontmoeting in 2016, ook al werden tijdens dit gesprek geen spijkers met koppen geslagen.

Waar de meeste genoemde clubs zich niet uitlaten over de Super League, heeft Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, ontkend dat hij met zijn club bezig is om zich af te scheiden van de UEFA op weg naar de Super League. “We hebben niet deelgenomen aan onderhandelingen en weten niet waarom we genoemd worden”, liet Rummenigge weten in een statement op de clubwebsite van Bayern. “Zolang ik deze club leid, blijven we in de Bundesliga. En we blijven ook aan de competities van de UEFA deelnemen.”

Wat is er zo aantrekkelijk aan de Super League?

Deelnemers van de Super League kunnen er financieel enorm op vooruit gaan. Wanneer de grootste clubs van Europa op regelmatige basis in actie komen tegen elkaar, zullen de inkomsten hoger uitvallen dan ooit tevoren. De verwachting is dat de wedstrijden nog aantrekkelijker zijn dan die uit de Champions League en daarom meer geld opbrengen. Jaarlijks zal tien procent van de brutowinst als dividend uitgekeerd aan de clubs. Eind juni 2019 moeten de uitzendrechten voor drie seizoenen verkocht zijn.

De Europese elite is al jarenlang ontevreden over de verdeling van het prijzengeld in het miljardenbal en wil met de Super League meer inkomsten genereren. Overal ter wereld zal men de wedstrijden willen zien, waardoor tv-zenders elkaar de tent zullen uitvechten voor de uitzendrechten en het prijzengeld stijgt. De rijke clubs worden zodoende nog rijker en het gat met de rest van de clubs wordt alleen maar groter.

Wat zal er gebeuren met de Champions League?

De Super League zal het aanzien van de Champions League enorm beschadigen. Wanneer de zestien grootste clubs uit Europa niet meer deelnemen, zal de interesse in het toernooi logischerwijs afnemen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil daarom hoe dan ook zien te voorkomen dat het nieuwe toernooi er komt. “Zolang ik hier zit, zal ik blijven vechten en er alles aan blijven doen om zo’n competitie tegen te houden. Een Super League zou schadelijk zijn voor het wereldwijde voetbal", aldus de Sloveen.

Wat houdt dit in voor Ajax en PSV?

Ajax en PSV zullen niet gaan deelnemen aan de Super League. In maart van dit jaar kwam er bij de organiserende clubs ter sprake hoe het overige deelnemersveld eruit moest komen te zien. Het NRC schrijft dat in de Super League-scenario’s waarover de clubs elkaar mailden Ajax altijd genoemd werd. Hoewel de Amsterdammers al jaren niets meer hebben gewonnen en zijn gedaald op de ranglijst van de UEFA, heeft de club nog altijd aanzien in Europa.

“Ajax loopt altijd maar een paar plaatsen achter en heeft een reële kans op toegang”, aldus Michael Gerlinger, juridisch directeur van Bayern München die de Europese topclubs adviseert over de opzet van de Super League, in een mailwisseling. Ajax wordt echter alleen genoemd en zal niet deelnemen.