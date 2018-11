Ibrahimovic: ‘Ik heb ze uiteindelijk allemaal zelf in een rolstoel gezet’

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn seizoen bij Manchester United aangegrepen om de criticasters de mond te snoeren, zo stelt de aanvaller in gesprek met FourFourTwo. Niet iedereen was ervan overtuigd dat de Zweed zou slagen, toen hij in 2016 overstapte van Paris Saint-Germain naar the Red Devils, maar hij scoorde uiteindelijk 29 keer in 53 wedstrijden en kijkt zeer tevreden terug op het seizoen 2016/17.

De inmiddels 37-jarige Ibrahimovic speelt tegenwoordig voor LA Galaxy en schiet ook voor die club met scherp: in 27 wedstrijden in de Amerikaanse MLS scoorde hij 22 keer. Volgens Ibrahimovic heeft hij niets meer te bewijzen. "Voordat ik naar Engeland ging, had ik al een lange carrière achter de rug waarin ik voor veel verschillende clubs speelde. Mensen zeiden tegen me: 'Je hoeft niet naar Engeland te gaan. Als je het daar niet redt, zullen ze altijd zeggen dat je niet goed genoeg was.' Iedereen was erop tegen", blikt de routinier terug.

"Maar weet je wat? Dat motiveerde me juist. Het gaf me adrenaline. Ik vond de Premier League een heel motiverende competitie. Er is veel aandacht voor, al vind ik dat de kwaliteit wel overrated is, als je kijkt naar de individuele, technische kwaliteiten. Het tempo ligt wel hoog. Zelfs al ben je de beste: als je daar niet mee kunt omgaan, dan red je het niet in Engeland", weet Ibrahimovic, die 'mooie herinneringen' overhoudt aan zijn tijd op Old Trafford. "Ik ben heel trots en blij dat ik naar Manchester United ben gegaan."

"Dat was de juiste club. We hebben veel gewonnen en ik heb mijn prestaties geleverd voordat ik geblesseerd raakte", vervolgt Ibrahimovic. "De supporters zijn geweldig: overal waar ik kwam, zag ik rode shirts. Engeland mag blij zijn dat ik niet tien jaar eerder was gekomen. Kijk wat ik op mijn 35ste heb gepresteerd en bedenk dan wat er had kunnen gebeuren als ik 25 was. Ze riepen dat ik in een rolstoel naar Engeland ging, maar uiteindelijk heb ik ze allemaal zelf in een rolstoel gezet."