Aankoop van 38 miljoen euro wordt ‘steeds onrustiger’ bij Man United

AC Milan gaat zich in januari bij Manchester United melden voor Eric Bailly, zo meldt ESPN maandagmiddag. Volgens de sportzender wordt de verdediger 'steeds onrustiger' door zijn gebrek aan speeltijd onder José Mourinho. Bailly behoorde in de afgelopen twee competitieduels niet eens tot de wedstrijdselectie van Manchester United.

In de zomer van 2016 betaalden the Red Devils circa 38 miljoen euro om Bailly over te nemen van Villarreal. De Ivoriaan speelde, mede door een blessure tussen november 2017 en februari 2018, slechts 43 duels in de Premier League sinds zijn komst. Ook als hij fit is, is Bailly allerminst zeker van een basisplaats. Zijn laatste optreden dateert van 6 oktober, toen hij negentien minuten meedeed tegen Newcastle United (3-2 zege).

Bailly staat tot de zomer van 2020 onder contract op Old Trafford. Hoewel de 24-jarige stopper gelukkig zou zijn met het leven in Engeland, vreest hij het vertrouwen van Mourinho kwijt te zijn. De manager bekritiseerde Bailly in augustus nog, nadat hij fouten maakte in de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. In de daaropvolgende vijf competitieduels kwam hij in totaal tot maar twee minuten, verdeeld over twee optredens.

Volgens ESPN was er al interesse uit de Premier League; vorige maand werd Tottenham Hotspur nog genoemd als potentiële bestemming en speculeerde de Daily Star over een mogelijke ruildeal met Toby Alderweireld. Nu zou ook Milan zich hebben gevoegd bij de geïnteresseerde clubs. Bailly zou verkocht kunnen worden om geld en ruimte vrij te maken voor de door Mourinho zo gewenste komst van een nieuwe centrale verdediger.