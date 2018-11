Pochettino ziet veel ‘House of Cards’-taferelen: ‘Ik leer er veel van’

Tottenham Hotspur treedt dinsdagavond in de Champions League gehavend aan tegen PSV. De Londenaren kunnen niet beschikken over onder anderen geblesseerden Mousa Dembélé, Jan Vertonghen, Eric Dier en Victor Wanyama, terwijl Hugo Lloris geschorst is. Mauricio Pochettino erkent dat hij zich in een enigszins zorgwekkende situatie bevindt bij the Spurs.

Naast de vele geblesseerden dit seizoen heeft Pochettino ook te maken gehad met het gedoe rond de bouw van het nieuwe stadion, het slechte veld van Wembley en het gebrek aan zomeraankopen. “Het is een vreemd seizoen, maar ik ben blij vanwege het nieuwe seizoen House of Cards”, wordt Pochettino op de persconferentie geciteerd door ESPN.

De serie van Netflix over de Amerikaanse politiek en de president in het bijzonder valt goed in de smaak bij de Argentijnse manager. “Gisteren heb ik drie afleveringen gezien. Ik leer er veel van, ik kan deze serie aan iedereen aanraden. Voetbal lijkt in sommige aspecten veel op politiek en die overeenkomsten worden alleen maar groter. Zo'n serie is soms een goede weerspiegeling van hoe de maatschappij in elkaar steekt."

"Welk personage uit House of Cards ik ben? Dat durf ik niet te zeggen. Het is fictie, maar heeft veel raakvlakken met het voetbal", lacht Pochettino, die verwacht dat het veld op Wembley speelklaar is. Eerder werd de grasmat bekritiseerd vanwege de schade na een NFL-wedstrijd. “Men werkt eraan om het te verbeteren. Ik heb de foto's gezien en het wordt inderdaad beter. De omstandigheden zullen hetzelfde zijn voor beide clubs. Er valt niets te klagen.”