‘Manchester United? Dat gaat zeker niet gebeuren! Ik ben erg gelukkig hier’

Komende zondag staat de derby van Manchester op het programma. Manchester City, koploper van de Premier League, ontvangt de huidige nummer zeven Manchester United en Leroy Sané is gebrand op een goed resultaat. De 22-jarige aanvaller uit Duitsland ziet het niet gebeuren dat hij ooit overstapt naar the Red Devils.

Onlangs werd Sané in de geruchtenstroom gelinkt met een transfer naar de club van manager José Mourinho, maar de vleugelspeler weerspreekt het verhaal. “Dat gaat niet gebeuren!”, wordt Sané geciteerd door Goal. Ook een transfer naar de aartsrivaal verder in de toekomst gaat volgens de Duits international niet gebeuren.

“Dat gaat zeker niet gebeuren. Ik ben erg gelukkig hier, ik ben aan de juiste kant!”, aldus Sané, die geniet van de samenwerking met de andere aanvallers bij de topclub uit Manchester. Dat de jongeling veel concurrentie heeft bij the Citizens, vindt hij alleen maar mooi. “Het is zo belangrijk dat je niet slechts een of twee spelers hebt die scoren.”

“Het is een grote kracht van ons dat werkelijk iedereen bij ons een doelpunt kan maken. We blijven ook gretig voor meer goals. Maar we willen ook allemaal assists geven. Het maakt alles zoveel gemakkelijker”, aldus Sané, die in de zomer van 2016 overkwam van Schalke 04 en nog tot medio 2021 vastligt bij de Engelse topclub.